Sneijder'den Galatasaray'a transfer jesti

Ara transferin bitimine saatler kala Galatasaray'dan beklenen hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar önceki gün prensip anlaşmasına vardığı Inter'in sol beki Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiraladı..Transferin gerçekleşmesinde Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'İn de katkısı olduğu öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sorun çıkmaması sonrasında Nagatomo ile 6 aylık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Inter'e 700 bin Euro, Japon sol beke de 850 bin Euro ödeyecek..Sürpriz şekilde gerçekleşen bu transferde Cimbom'un eski yıldızı Sneijder önemli rol oynadı. Nagatomo'nun teklifi alır almaz ilk olarak, Inter'den takım arkadaşı olan Sneijder'i aradığı öğrenildi..