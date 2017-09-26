Ş.Ligi heyacanı devam ediyor ! Beşiktaş - RB Leipzig maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

Beşiktaş - Leipzig maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Porto, Leipzig ve Monaco ile birlikte G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş devler ligine deplasmanda 3-1'lik Porto galibiyeti ile başladı. Kara-Kartal Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleri ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve gruptan çıkma adına önemli bir galibiyetin altına imza attı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Demme, Sabitzer, Keita, Forsberg, Werner, Augustin

Geçen sezon Almanya Ligi'nde fırtınalar estiren Leipzig bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. 5. haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 9. sırada bulunuyorlar. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk maçta Monaco ile karşılaşan Leipzig rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'dan Bruma, Bayer Leverkusen'den Kevin Kampl gibi iki önemli transfer yaparak sezona başlayan Leipzig'in kadrosunda Timo Wermer, Emil Forsberg, Naby Keita gibi önemli yıldızlar bulunuyor.

Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin gerçekleştirecek. Maksim Gavrilin’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.

Vodafone Park’ta ilk peşinde

Beşiktaş, Leipzig’i mağlup ederek Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak. Dolmabahçe’deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig’i yenerse Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.

İç sahada 100. maç

Beşiktaş’ın bu akşam RB Leipzig’i Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma, Siyah- Beyazlılar için özel bir anlam taşıyor. Kara Kartal’ın bu mücadelesi, evinde oynadığı 100. iç saha mücadelesi olacak. Daha önce çıktıkları 99 içerideki müsabakada 53 galibiyet ve 23 beraberlik alan Beşiktaş, 23 maçı da kaybetmişti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 152 kez havalandıran

Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 96 gol görmüştü.

Derbi maçtan stresli çıktı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçların etkisini Leipzig karşısında atmaya çalışacak. Sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta ayrıca Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Derbi mücadelesinde ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de hakem Ali Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.

Adriano dönüyor

Siyah- başarılı adamı Şenol Güneş, bugün oynayacaları RB Leipzig mücadelesinde sakatlığı geçen Adriano’ya görev verecek. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Gökhan Gönül’ün henüz forma için hazır olmaması sebebiyle Almanya temsilcisi karşısında Brezilyalı futbolcuyu sağ bekte oynatacak.

Leipzig’i bekliyorlar

Devler Ligi G Grubu ikinci mücadelesinde bu akşam RB Leipzig’le karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptıkları antrenmanla

tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda yıldızlar, basına açık 15 dakikalık bölümde kondisyon çalıştı. Yıldızlar, sonrasında taktik

idmanı yaparak kampa girdi ve 90 dakikayı beklemeye başladı.

Hasenhüttl: Beşiktaş’ı biliyoruz

RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, bugün oynayacakları Beşiktaş mücadelesine iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Dün Vodafone Park’ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Hasenhüttl, “Beşiktaş’ın çok etkili ve hızlı oynayabildiğini biliyoruz. Önemli olan bizim kompakt oynamamız. Çim, alışık olduğumuz gibi değil. Futbolumuzu etkileyebilir ama çok büyük bir fark olmaz. Saat farkı sorununu da kahvaltıyı 1 saat geç yaparak aşacağız” dedi.

Gulacsi: Keyifli olacak

Almanya temsilcisi RB Leipzig’in Macar kalecisi Peter Gulacsi de dün görüşlerini Vodafone Park’ta gazetecilerle paylaştı. Tecrübeli eldiven, “Bundesliga’dan farklı bir atmosfer olacaktır ama bunun bize herhangi bir olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum. Hepimizin alışkın olduğumuz bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Heyecanla bekliyoruz. Hepimiz için keyifli olacak” ifadelerini kullandı.

Leipzig ilk maçından berabere ayrıldı

Beşiktaş’ın yarınki rakibi Leipzig, G Grubu’ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı. Leipzig,