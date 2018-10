Sivasspor Teknik Direktörü Tuna: "Hayvanları sahiplenelim"

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () -

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ve futbolcular, Sivas Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Otelini ziyaret etti. Tuna, "Her ailenin bir hayvana sahip olması lazım. Bu hayvanları burada bırakmayalım, sahiplenelim" dedi.

Demir Grup Sivasspor 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Sivas Belediyesinin Seyfebeli mevkinde yeni açtığı Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Otelini ziyaret etti. Ziyarette teknik direktör Tamer Tuna, futbolcular Ziya Erdal, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Arouna Kone ve Paul Papp katılarak merkez Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman'dan bilgi aldı. Ziyarette konuşan teknik direktör Tamer Tuna, merkezde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Duygu en önemli parçamız. Herkes sahiplenme duygusuyla iyileşiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği yapmaya çalışacağız. Buradaki barınağı görünce gurur duyduk. Gerçekten Sivas Belediyesi olağan bir iş yapmış. Hayvanların her türlü olanaklarını sağlıyor. Her ailenin bir hayvana sahip olması lazım. Bu hayvanları burada bırakmayalım, sahiplenelim" dedi.

Merkeze ilk defa geldiğini kaydeden takım kaptanı Ziya Erdal ise, "Hayvanların rahat edebileceği güzel bir ortam var. Temennimiz buradaki hayvanların sayısının azalması ve onlara sahip çıkılması. Bu tesisi yapan belediyeye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız" diye konuştu.

Golcü futbolcu Arouna Kone'de hayvanların doğanın bir parçası olduğunu belirterek, "Biz bu doğaya sahip çıkmalıyız. İnsanlar nasıl bir birine sahip çıkıyorsa bu doğaya da aynı şekilde sahip çıkmalıyız. Olanağı olan herkes gelsin bir köpeği sahiplensin" ifadelerine yer verdi.

Ziyarette yer alan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas Temsilcisi Özge Çubukçu ise kendilerini yalnız bırakmadığı için Demir Grup Sivasspor'a teşekkür ederek, "Sivas Belediyesi gerçekten çok güzel bir iş yaptı. Şartlar ne kadar iyi olursa olsun bir hayvanın burası mutlu olması mümkün değil. İnsanlar bir hayvan sahibi olmak istediklerinden lütfen buraya gelsinler. Burada sahiplenebilecekleri onlarca hayvan var. Lütfen satın almayın sahiplenin bu garipler sizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcular ve teknik heyetin barınak ziyareti

-Ziyaretçilerin hayvanlarla ilgilenmesi

-Teknik Direktör Tamer Tuna Röportaj

-Futbolcu Ziya Erdal Röportaj

-Futbolcu Arouna Kone röportaj

-Genel Detay