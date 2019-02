Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-2

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,() -

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İlker Ayten (xx), Sinan Bilen (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx), Serkan Yavuz (xx), Ali Aydın (xx), İbrahim Sürgülü (xx), Berkay (xx), Güray (xx) (Dk. 66 Mehmet Fatih Ayık x), Kerem Kaya (xx), Alpay (xx), Mustafa Aydın (xx), Alperen Pak (xx) (Dk. 88 Halil İbrahim Can ?), Ömer Faruk (xx) (Dk. 81 Emrah Bedir xx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci (xx)- Samet Akaydın (x), Mehmet (xx), Emre Özkan (x), Aykut (xx), Oğuzhan (x), Sercan (xx) (Dk. 70 Benhur x), Halil İbrahim (xx), Ömer Bozan (xx), Halil Köçer x (Dk. 46 Harun Aydın x), Can Erdem (x)

GOLLER: Dk. 34 Alperen Pak, Dk. 45 Alpay, Dk. 85 Emrah (Sivas Belediyespor), Dk. 45 Can Erdem (Penaltı), Dk. 90+5 Samet (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Kerem Kaya, Serkan Demirol, Alpay (Sivas Belediyespor), Harun Aydın, Aykut (Şanlıurfaspor)

TÜRKİYE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi.

34'üncü dakikada Şanlıurfaspor'dan Emre Özkan'ın ceza sahası içerisinde Alpay'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Penaltı noktasının başına gelen Alpay'ın kullandığı penaltıyı kaleci Ömer sağ köşeden çıkardı. Dönen topu takip eden Alperen Pak ağlara gönderdi: 1-0÷

45'inci dakikada Şanlıurfaspor'un yarı sahasından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alpay'ın direk kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

45'inçi dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahası içerisinde Serkan Yavuz'un eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Can Erdem takımının ilk golünü kaydetti: 2-1.

85'inci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında orta sahada topla buluşan Emrah Bedir, sağ kanatta topu sürdü. Ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 3-1.

90+ 5'inci dakikada Sivas Belediyespor yarı sahasından kullanılan serbest vuruşta kaleci Serkan'dan dönen topu Samet ağlara gönderdi: 3-2.

Mücadele Sivas Belediyespor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

