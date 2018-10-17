Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() -

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Arif Dilmeç (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Murat (x), Serkan Yavuz (x), Ali Aydın (xx), Fatih (x), Berkay (xx), Aykut Emre (xx), Güray (x) (Dk. 65 Ercüment), Ali Zorlu (xx) (Dk. 77 Emrah x), Gökhan Çırak (x) (Dk. 46 Mehmet Fatih x) Eren Görür (x)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx)- Veli (xxx), Alberk (xx), Mert (xx), Semih (xx), Taşkın (xx), Mustafa (xxx), Umut (xx) (Dk. 86 Tayfun), Rıdvan (xx), Okan (xx) (Dk. 77 Vedat), Ali (x) (Dk. 68 Vedat x)

GOLLER: Dk. 50 Aykut Emre, Dk. 90 Emrah (Sivas Belediyespor), Dk. 8 Mustafa, Dk. 15 Rıdvan, Dk. 22 Mustafa (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Berkay, Aykut Emre (Sivas Belediyespor), Mert, Taşkın, Necati, Semih (Menemen Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta maçında Sivas Belediyespor kendi sahasında Menemen Belediyespor’a 3-2 yenildi.

Bu mağlubiyetle Sivas Belediyespor 14 puanda kalırken, misafir takım Menemen Belediyespor ise puanını 19'a çıkardı.

8'inci dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında, ceza sahası içerisinde Mustafa topu önünde buldu. Mustafa'nın kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu. 0-1

15'inci dakikada Menemen Belediyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Rıdvan topu önüne alarak yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu. 0-2

22'nci dakikada Sivas Belediyespor'un orta sahada kaptırdığı topu önüne alan Mustafa topu sürerek ceza sahası içerisine girer girmez vuruş yaptı. Top, kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-3

50'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında, Güray topu ceza sahası içerisindeki Eren'e aktardı. Eren, topu müsait pozisyondaki Aykut Emre'ye verdi. Aykut Emre'nin çektiği şut defanstan dönerek tekrar önünde kaldı. Aykut Emre’nin ikinci şutu kaleciden döndü. Dönen topa bir kez daha dökünün Aykut Emre aradaki farkı ikiye indirdi. 1-3

90'ıncı dakikada Sivas Belediyespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Emrah Bedir'in şutu ağlarla buluştu. 2-3

Mücadele Menemen Belediyespor'un 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

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