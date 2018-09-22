Sivas Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,()

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Suha Adıyaman (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Serkan Yavuz (xx), Murat (xx), Ali Aydın (xxx), Fatih (xx), Berkay (xx), Aykut Emre (xx) (Dk.79 Gökhan x), Güray (xx) (Dk. 89 İbrahim), Ali Zorlu (xx), Emre Öztürk (xx) (Dk.60 Ercüment Eray x), Eren Görür (xxx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Hüseyin (xx)- Yılmaz (xx) (Dk. 65 Emre x), Sertan (xx), Ahmet (xx), Alpay (x) (Dk.73 Ayberk x), Sancar (x) (Dk.53 Emre Can x), Maksut (x), Recep (xx), Alpay (x), Deniz (x), Çağatay (x)

GOLLER: Dk. 39 Eren Görür, Dk. 90 Gökhan (Sivas Belediyespor),

SARI KARTLAR: Fatih, Aykut Emre, Berkay (Sivas Belediyespor), Alpay (Konya Anadolu Selçukspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 4'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor kendi sahasında Konya Anadolu Selçukspor'u 2-0 yendi. Bu galibiyetle Sivas Belediyespor puanını 7'ye çıkarırken misafir takım Konya Anadolu Selçukspor ise 3 puanda kaldı.

39'uncu dakikada orta sahadan Konya Anadolu Selçukspor defansının arkasına atılan topa hareketlenen Eren Görür'ün, ceza sahası ön çizgisinde kalecinin üstünden aşırttığı top ağlarla buluştu. 1-0

84'üncü dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Eren ceza sahası önünde topu kafayla Güray'a indirdi. Güray'ın, penaltı noktası üzerinde ayağının dışıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

88'inci dakikada Eren'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş defansın kafasına çarparak auta gitti.

90'ıncı dakikada Ercüment'in sağ kanattan yaptığı ortada Gökhan topu kontrol ederek sol ayağıyla kalecinin sağından topu uzak köşeye gönderdi. 2-0

90+3'üncü dakikada Güray'ın sağ kanatta ceza sahası dışından çektiği şut direkten geri döndü.

Mücadele Sivas Belediyespor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

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