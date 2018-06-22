Sırbistan- İsviçre: 1-2

KALİNİNGRAD, ()

STAT: Kaliningrad

HAKEMLER: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp

SIRBİSTAN: Stojkovic- Tosic, Ivanovic, Kolarov, Milenkovic, Milivojevic (Dk. 81 Radonjic), Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Matic, Mitrovic, Kostic (Dk. 64 Ljajic)

İSVİÇRE: Sommer- Lichtsteiner, Akanji, Rodriguez, Schar, Xhaka, Behrami, Dzemaili (Dk. 72 Embolo), Shaqiri, Seferovic (Dk. 46 Gavranovic), Zuber (Dk. 90 Drmic)

GOLLER: Dk. 5 Mitrovic (Sırbistan), Dk. 52 Xhaka, Dk. 90 Shaqiri (İsviçre)

SARI KARTLAR: Milinkovic-Savic, Milivojevic, Matic, Mitrovic (Sırbistan) Shaqiri (İsviçre)

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde İsviçre, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İsviçre'nin gollerini 52'nci dakikada Xhaka, 90'ıncı dakikada ise Shaqiri atarken, Sırbistan'ın tek golünü 5'inci dakikada Mitrovic kaydetti. İsviçre, bu galibiyetle puanını 4'e yükseltirken, Sırbistan 3 puanda kaldı. Grubun son maçlarında Sırbistan, Brezilya ile karşılaşacak. İsviçre'nin rakibi ise Kosta Rika olacak.

5'inci dakikada Sırbistan'ın golü geldi. Dusan Tadic'in ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Aleksandar Mitrovic, Sırbistan'ı öne geçiren golü attı. 1-0

14'üncü dakikada Ivanovic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Aleksandar Mitrovic kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada gelişen İsviçre atağında Zuber'in ara pasıyla topla buluşan Dzemaili'nin yaptığı vuruşta kaleci Stojkovic topu kornere gönderdi.

45+1'inci dakikada Dusan Tadic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Sırbistan'ın kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Tadic'in ceza alanına gönderdiği ortasına Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

52'nci dakikada İsviçre eşitliği yakaladı. Shaqiri'nin sağ çaprazdan yaptığı şut Sırbistan defansında döndü ve uzak mesafeden topun gelişine vuruşunu yapan Granit Xhaka takımına eşitliği getiren isim oldu. 1-1

58'inci dakikada İsviçre 2'nci gol şansını kaçırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Shaqiri, şutunu çekti ancak top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

83'üncü dakikada Xherdan Shaqiri, ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı.

84'üncü dakikada gelişen İsviçre atağında Embolo'nun pasında Gavranovic'in şutunu Stojkovic kurtardı.

90'ıncı dakikada İsviçre 2-1 öne geçti. Xherdan Shaqiri, kendi ceza sahasından çıkarak rakip ceza sahasına sürdüğü topu Stojkovic'in yanından ağlarla buluşturdu.2-1

Mücadeleyi İsviçre 2-1 kazandı.