Sırameşeler Spor Tesisi açılışa hazır

BURSA,() - BURSA'da Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni bir spor tesisi kazandırmak için gün sayıyor. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Sırameşeler Spor Tesisi, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Toplam 4 bin 250 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Sırameşeler Spor Tesisi’nde 33x53 ölçülerinde futbol sahası bulunuyor. Yaklaşık 400 metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı alanlarda ise soyunma odaları, yönetim binası, kafeterya, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve koşu yolu yer alıyor. Hem vatandaşların hem de amatör spor kulüplerinin faydalanacağı tesisteki tüm çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon TL kaynak kullanılan tesis, Osmangazi Belediyesi’nin Türk sporunun altyapısına kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olarak hizmet verecek.

"BURSA, SPOR TESİSİ AÇISINDAN İSTANBUL'LA BAŞA BAŞ GİDİYOR"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’de herkesin spor yapmasını sağlamak adına ilçenin dört bir yanını spor tesisleriyle donattıklarını ifade ederek, “Yüzme havuzundan futbol sahalarına, tenis kortundan trap tesislerine kadar sporun her branşında gençlerimize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın mücadelesini veriyoruz. Her mahallemizde halı sahalarımız, basketbol sahalarımız bulunuyor. Köyler de mahalle olup belediyemizin sorumluluk alanına girince, her köye park ve spor tesisi yapmak için çalışma başlattık. Bursa, spor tesisi sayısı açısından İstanbul’la başa baş gidiyor. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Sırameşeler Spor Tesisi de, hem mahallemizin spor tesisi ihtiyacını giderecek hem de Türkiye’nin gururu olacak sporcularımızın yetişmesine olanak sağlayacak” dedi.

FOTOĞRAFLI