Şifresiz Ankaragücü Beşiktaş canlı izle Bein Sports 1 Ankaragucu BJK jestyayın netspor canlı maç izle

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lİg'in 14. haftasında Başkentte MKE Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. Kısa süre içinde başlayacak MKE Ankaragücü Beşiktaş maçının CANLI YAYIN bilgileri sorgulanmaya başladı. MKE Ankaragücü - Beşiktaş canlı maç detayları merak ediliyor. Son haftalarda aldığı galibiyetler ve beraberlikle çıkışa geçen Başkent ekibi, Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş'a karşı galip gelmenin peşinde. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor. MKE Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ!

Başkent ekibi MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor! Fuat Çapa'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı'yı getiren MKE Ankaragücü, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan MKE Ankaragücü, bu sezon Şampiyonluğun güçlü adayları arasında olduğunu gösteren Beşiktaş'a karşı! Kısa süre içinde başlayacak MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve CANLI MAÇ bilgileri haberimizin devamında sizlerle...

MKE Ankaragücü - Beşiktaş 'CANLI MAÇ

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 24 Aralık 2020 Perşembe (Bu akşam) saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği Ankaragücü Beşiktaş maçı, Eryaman Stadyumunda ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamen seyircisiz oynanacak. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş zorlu maçlarında kozlarını paylaşacak ve ortaya seyir zevki yüksek bir maç çıkacak! Ankaragücü Beşiktaş maçında galip gelirse puanını 12'ye yükseltecek ve averajla 17. sıraya kadar geçecek. Beşiktaş kazanırsa puanını 25 yapacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin peşinden 4. sıraya yerleşecek. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Bein Sports HD 1 kanalından Naklen ve Şifreli olarak yayınlanacak. Futbolseverler, heyecan dolu ve bol gollü geçmesi beklenen MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını yayıncı kuruluş bein sports 1 HD kanalından takip edebilecekler. Ankaragücü - Beşiktaş Maçı CANLI!

Bu sezon 6 Deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 3 galibiyet 3 beraberlikle yarı yarıya başarı performansı elde etti. Evinde daha başarılı bir galibiyet yüzdesi yakalayan Siyah Beyazlılar, deplasmandaki kötü karneyi bu akşam MKE Ankaragücü galibiyetiyle değiştirmek istiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, Ankaragücü'nü yenerek deplasmandaki galibiyet sorununu çözmenin peşinde.

Valentine Rosier İlk 11'e

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart sonucunda cezalı duruma düşen Fransız sağ bek oyuncusu V. Rosier, cezasını 13. haftada BB Erzurumspor'a karşı çekti. 4-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanan BB Erzurumspor'a karşı cezasından dolayı forma giyemeyen Rosier, bu akşam MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyebilecek. Sergen Yalçın'ın da yıldız sağ beke forma şansı vermesi bekleniyor.

Vida ve Mensah Sınırda

Şu ana kadar 3 sarı kartları bulunan Vida ve Mensah ceza sınırında bulunuyorlar! Bu akşam MKE Ankaragücü deplasmanında sarı kart görmeleri halinde Vida ve Mensah gelecek hafta oynanacak Sivasspor'a karşı forma giyemeyecekler.

Ljajic, Gökhan Töre ve Utku Yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Gökhan Töre ve kaleci Utku Yuvakuran kadroda yer almıyorlar. Sergen Yalçın, bu akşam bu 3 isimden sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak.

Ev sahibi MKE Ankaragücü'nde de Idriz Naser Voca ile Michal Pazdan'ın sakatlıkları bulunuyor. Mustafa Dalcı yönetimindeki MKE Ankaragücü de bu akşam Beşiktaş'a karşı bu 2 isimden yararlanamayacaklar.