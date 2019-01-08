Serikli voleybolcular Antalya şampiyonu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki özel bir kolejin Genç Kız Voleybol Takımı, Antalya Liselerarası Voleybol Turnuvası'nda 4. kez şampiyon oldu.

Serik Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi Genç Kız Voleybol Takımı'nın, Antalya Liselerarası Voleybol Turnuvası'nda 4. kez Antalya Şampiyonu olması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdür İkram Ekiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık, okul idarecileri ve sporcular katıldılar.

Necmettin Çalık, "Antalya'daki yaklaşık 500 okul içinde 4 kez üst üste şampiyon oluyoruz. Bu da bu başarının tesadüf olmadığının bir göstergesidir" dedi.

Kaymakam Haluk Şimşek de "4 yıl üst üste şampiyon olmanız, bu başarıyı daha da güzel bir yere getirmiş durumda. Bu istikrarlı başarı bu okulumuzda böyle bir kültürün oluşmuş olması demektir ki bu da mutluluk verecek bir başarıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI