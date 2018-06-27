Serikli pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyesi pehlivanları temmuz ayında yapılacak Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını sürdürdü.

Bu yıl 657'ncisi 13- 15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi Serik Belediyesi pehlivanları, Çandır Mahallesi'nde hazırlıklarını sürdürdü. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, Hasan Borucu, Okan Acar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 50 güreşçi haftanın 4 günü idman yapıyor.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, güreş takımından çok şeyler beklediğini belirterek, "Kırkpınar'a hazırlanan güreş takımından ilk beklentimiz altın kemer. Başpehlivanlarımızın bunu başaracak güçte olduğuna yürekten inanıyorum. Serik Belediyespor'u BAL'da şampiyon yaparak, 3'üncü Lig'e çıkardık. Aynı başarıyı Serik Belediyesi Güreş Takımı'ndan da bekliyor, altın kemeri Serik'e getireceklerine inanıyorum" dedi.

Mehmet Yeşilyeşil, "Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. 2009- 2010 yıllarında Serik'e altın kemeri getirmiştim. 2006 yılında da Osman Aynur getirmişti. Seriklilerin uzun süredir özlemle beklediği altın kemeri inşallah Serik'e yine getireceğiz" diye konuştu.

Osman Aynur, "Uzun bir aradan sonra yeniden er meydanına döndüm. Edirne'de, Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Güreş Takımı Genel Koordinatörü Hasan Teker da "Kamp süresince çalışmalarımız, hocalarımız nezaretinde aksaksız ve sakatsız şekilde sürüyor. Belediye başkanımız bize büyük destek veriyor. 50 bünyemizde, 30 da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde bulunan 80 güreşçimizle Kırkpınar Er Meydanı'nın tozunu atacak, altın kemeri Serik'e getireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antrenmandan detay

- Başkan Ramazan Çalık'ın açıklaması

- Mehmet Yeşilyeşil'in açıklaması

- Osman Aynur'un açıklaması

(FOTOĞRAFLI)