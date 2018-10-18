Serik'te gözler Bayburt maçına çevrildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor'da dünkü Kocaelispor galibiyetinin ardından gözler pazar günü oynanacak grup lideri Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor maçına çevrildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, dün kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Grupta 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Serik Belediyespor 15 puanla 4. sıraya yükseldi.

Taraftarlar, futbolcular ve yönetim alınan 3 puanın sevincini yaşarken, Kulüp Başkanı Ali Aksu, "Bu yıl çıktığımız 3. Lig'de güzel bir performans gösteriyoruz. Geçen hafta Diyarbekirspor maçında iyi oynamamıza rağmen 2-1 kaybetmiştik. Dün evimizde Kocaelispor karşısında galip gelerek 3 puan kazandık. Takımımız moral ve motivasyon olarak iyi durumda. Hafta sonu oynayacağımız Bayburt maçına hazırız. Oradan da puanla dönmeyi istiyoruz" dedi.

Serik Belediyespor, 21 Ekim Pazar günü deplasmanda, 18 puanlı grup lideri Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile karşılaşacak.

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