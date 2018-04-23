Serik'te çifte bayram

Namık Kemal KIMINÇ/SERİK, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off mücadelesinde Ödemişspor'u 5-0 yenen Serik Belediyespor TFF 3. Lig'e çıkarken, ilçede çifte bayram kutlanıyor.

Serik Belediyespor, 1955 yılında kurulduğu tarihten itibaren ilk kez 3. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Ödemişspor ile Muğla Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Serik Belediyespor, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Serik Belediyespor'un gollerini 18. dakikada Mırlan Murzaev, 24 ve 56. dakikada Toma Tabatadze, 25. ve 36. dakikada Güven Güneri kaydetti. Karşılaşmanın ardından Serik Belediyesporlu teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, İlçe Spor Müdürü Mevlüt Özen, Belediye Başkan Yardımcıları Bünyamin Okudan, Mustafa Taşkaya, Erhan Yılmaz, Kulüp Başkanı Rakip Utan, Belediye Meclis Üyeleri ile 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Şampiyonluk Serik halkına armağan olsun. Sezon başı 'O sene bu sene' diyerek söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Serik'in yıllardır özlemi olan 3. Lig hasretini sona erdirdik. Bundan sonrasında amacımız 3. Lig'de tutunmak olacaktır. Bu başarıda emeği geçen özellikle daha önceki dönemlerde Kasımpaşaspor ve bir çok kulüpte hocalık yapmış başarılı teknik direktör Mehmet Şansal ve daha önce şampiyonluklar yaşamış başarılı futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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