Serik MYO Futbol Turnuvası sona erdi

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin organize ettiği 'Bölümlerarası Futbol Turnuvası' sona erdi.

AÜ Serik Gülsün Süleyman Süral (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından düzenlenen 'Bölümlerarası Futbol Turnuvası' final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 7 takımın mücadele ettiği turnuvada, Tekstil Teknolojileri Programı takımı birinci oldu. Birinci takıma kupa ve madalyaları Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından verildi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı takımı ikinci, Mimari Restorasyon Programı takımı ise üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Başkan Ramazan Çalık, organizasyonun, öğrencilerin sosyalleşmesi ve daha çok sportif faaliyetlerde bulunmaları adına önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti.

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