Serik ikinci yarıya deplasmanda başlayacak

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor ikinci yarının ilk maçında hafta sonu deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile İstanbul'da karşılaşacak.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ligin ikinci yarısına İstanbul deplasmanında başlayacak. Serik Belediyespor, 19 Ocak Cumartesi günü Halide Edip Adıvarspor ile Tepeci Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kulüp Başkanı Ali Aksu, "İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı daha zorlu maçlar bizi bekliyor. İkinci yarının ilk maçını deplasmanda oynayacağız. İlk yarı sonunda takımımızdan Muhammet Ali Aydın, Volkan Serim, Erman Kılıç ve Selçuk Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Taner Çekiç teknik heyetimizin ve yönetimimizin gitmesini istememesine rağmen futbolcunun ısrarla gitme talebi üzerine belirlemiş olduğumuz bonservis bedelini ödemesi üzerine kulübümüzden ayrılmıştır. Teknik heyetin raporu doğrultusunda giden oyuncuların yerine ikinci yarıda takımımıza Kasımpaşa'dan Arda Kürşat Kaya, Medipol Başakşehir'den Yusuf Avcılar, Afjet Afyonspor'dan Hasan Kutlu kiralık olarak, Ankara Demirspor'dan Alican Tez, Bandırmaspor'dan Ceyhun Erceylan, Gazişehir Gaziantep'ten Muhammet Reşit Çelik'i, alt yapımızdan ise İbrahim Koçak'ı kadromuza dahil ettik. 31 Ocak'ta sona erecek olan transfer sezonuna kadar teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yeni transferler için görüşmelerimizde devam ediyor" dedi.

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