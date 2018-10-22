Serik deplasmandan puansız döndü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'a deplasmanda 1-0 yenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor deplasmanda Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile karşılaştı. Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bayburt temsilcisi Serdar Eylik'in 8. dakikada attığı golle öne geçti. Karşılaşma da başka gol olmayınca bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor 21 puanla liderliğini sürdürürken, Serik Belediyespor ise 15 puanla 6. sırada yer aldı.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu, Asbaşkan Bünyamin Okudan, yönetim kurulu üyeleri ve Grup Pehlivanlar taraftar grubu da maçta Serik Belediyespor'u yalnız bırakmadı.

Serik Belediyespor 27 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Çorum Belediyespor ile karşılaşacak.

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