Serik deplasmandan puanla döndü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İstanbul Tepecik Şenol Güneş Stadyumu'nda Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maçın 28. dakikasında Erdi'nin ortasında topla buluşan Ahmet Teker müsait pozisyonda topu auta attı. 30. dakikada Ahmet Tekir'in ortasında topla buluşan Erdi'nin şutunu kaleci Süleyman çıkardı. Serik Belediyespor girdiği pozisyonlarında aradığı galibiyet golünü bulamayınca maçtan 1 puanla ayrıldı.

Kulüp Başkanı Ali Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı ve Serik Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Okudan, yönetici Nebi Kır, yaklaşık 100 kadar Grup Pehlivanlar taraftar grubu da İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı.

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