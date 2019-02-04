Serik deplasmandan puanla döndü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Payasspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor deplasmanda Payasspor ile karşılaştı. Hatay Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fevzi Erdem Akbaş, Ozan Bekar, Erol Ernek hakem üçlüsü yönetti. Maça hızlı başlayan Payasspor'da 10. dakikada Gökhan'ın ortasında top direkten döndü. Kaleci Harun topa müdahale etmek istediği sırada Muhammet Ali ayağının ucuyla dokununca Payas 1-0 öne geçti. Başka gol olmayınca ilk yarı Payas'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iki oyuncusunu değiştirerek başlayan Serik Belediyespor aradığı golü 86. dakikada buldu. Ahmet Teker'in sağdan ortasında ceza sahası içerisindeki Abdurrahman kafayla vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Serik Belediyespor puanını 35'e çıkararak ligde 3. sıradaki yerini korudu.

Serik Belediyespor bu hafta sonu kendi evinde Bucaspor'u konuk edecek. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak maç İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak.

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