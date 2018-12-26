Serik Belediyespor salonda çalıştı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarını salon çalışmasıyla sürdürdü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti. Futbolcular, Teknik Direktör Mehmet Şansal nezaretinde, Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena Spor Tesisleri'nde ağırlık ve kondisyon çalışması yaptı. 2 saat süren çalışmaya izinli olan Burçin katılmadı.

Serik Belediyespor 30 Aralık'taki hazırlık maçının ardından yılbaşı tatiline girecek. 2 Ocak tarihinde tekrar bir araya gelerek ikinci kamp çalışmalarına başlayacak Serik Belediyespor, ikinci yarının ilk maçı olan 19 Ocak tarihinde deplasmanda oynanacak Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasına kadar hazırlıklarını sürdürecek.

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