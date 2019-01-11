Serik Belediyespor- Ofspor: 3-2

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor, Ofspor'la yaptığı hazırlık maçını 3- 2 kazandı.

Serik Belediyespor, Belek turizm merkezindeki Limak Arcadia Otel Futbol sahasında 3'üncü Lig'de mücadele eden Ofspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda ise takımlar yine karşılıklı goller buldu. Karşılaşmayı Serik Belediyespor 3-2 kazandı.

Serik Belediyespor teknik direktör Mehmet Şansal, ikinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdüklerini söyledi. Giden ve gelen futbolcuları olduğunu söyleyen Şansal, "İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kamp boyunca 4 hazırlık maçı oynadık. Ligin ikinci yarısı ilk maçını deplasmanda İstanbul'da Halide Edip Adıvar ile oynayacağız. Moral ve motivasyonumuz çok iyi" dedi.

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