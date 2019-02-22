Serik Belediyespor- FC Genç Kalemlerspor: 4-0

ANTALYA, () - SERİK Belediyespor, hazırlık maçında Makedonya 2. Lig takımlarından FC Genç Kalemlerspor'u 4-0 mağlup etti.

Boğazkent Futbol Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında ilk yarıyı Serik Belediyespor 2-0 önde kapattı. Serik Belediyespor, ikinci yarıda da bulduğu 2 golle sahada 4-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Mehmet Şansal, "Gençlerimize şans tanıdığımız bu hazırlık maçı, İstanbul'da oynayacağımız Bağcılar maçı öncesi bize moral oldu. Bağcılar maçında sarı kart cezalısı Arda, takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Sinan, Kaan ve Atakan'ın hafif sakatlıkları var. Maç gününe kadar bu oyuncularımızı yetiştireceğiz" dedi.

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