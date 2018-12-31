Serik Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor devre arası kamp çalışmaları kapsamında Belek turizm merkezinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kundu turizm merkezindeki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında baskısını artıran Serik Belediyespor, 62. dakikada yeni transferi Alican Tez'in kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 64. dakikasında Fatih Karagümrük'ten Fatih ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu da izledi.

Serik Belediyespor bu maçla ilk etap devre arası kampını tamamladı. Takım ikinci etap kamp çalışmaları için 2 Ocak'ta yeniden toplanacak.

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