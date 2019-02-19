Serik Belediyespor'dan kınama ve tepki

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor Başkanı Ali Aksu, hafta sonu oynanan Cizrespor maçında yaşanan olaylardan dolayı kendilerinin ayrımcılıkla suçlanmasına tepki göstererek, "Suçluyken, kendilerini suçsuz göstermeye çalışan Cizrespor'u yaptıkları centilmenlik dışı hareketlerden dolayı esefle kınıyor, üzüntülerimizi bildiriyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, 17 Şubat Pazar günü oynanan ve 1-1 sona eren Cirzespor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Yönetim kurulu adına Başkan Ali Aksu imzasıyla yapılan açıklamada, "90 dakikası sportmenlik ve centilmenlikle geçen maçın sona ermesiyle birlikte Cizrespor teknik direktörü ve yedek kulübesinde oturan diğer antrenör ve yöneticiler orta sahada polis kordonunda bekleyen ve maçı yöneten Trabzon bölgesi hakemleri Alpaslan Şen, Metin Cebeci ve Mesut Hakalmaz'ın yanına giderek, adaletli maç yönetmediklerini söyleyerek, polisin yanında tehdit ettikleri, polisin soyunma odalarına gidilmesi uyarısına rağmen karşı gelerek soyunma odası tünel girişinde Cizrespor sportif direktörü Tuncay Koçin, Serik Belediyespor taraftar grubuna dönerek küfür ettiği, el ve kol hareketleri yaptığı görülmüştür" denildi.

Polisin soyunma odasına girmeleri için uyarılarına rağmen bazı futbolcular tarafından polise saldırıldığı ve darp edildiği kaydedilen açıklamada, Cizresporlu idareci ve futbolcuların hakaretlere devam ettikleri, polisin ikazına uymayarak tribünde bulunan seyirci grubunu kışkırttıkları öne sürüldü. Cizrespor yedek kulübesi ve saha içerisindeki bazı oyuncuların maç esnasında sürekli oyunu gerdikleri iddia edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Cizresporlu 2 oyuncunun yaptığı faulün ardından sarı ve kırmızı kart gösterilmesi üzerine hakeme sözle tacizde bulundukları görülmüştür. Tacizlerine sebep olarak da haftaya oynayacakları 1461 Trabzon maçı öncesinde Trabzon bölgesinden hakemlerin maçı yönetmesi olarak gösterdiler. Maçın bitmesinin ardından Cizrespor takımını emniyet güçleri Serik Belediyespor seyircisinin dağılması aşamasında bir süre soyunma odasında ve otobüste bekletmişler, sonrasında da gerekli güvenlik önlemlerinin ardından hiçbir taciz görmeden Serik'ten çıkarılmışlardır. Biz Serik Belediyespor olarak TFF 3. Lig'de ilk yılımız olmasına rağmen içeride ve dışarıda centilmence mücadele etmekteyiz. Fakat şunu gördük ki maçtan sonra sosyal medya hesaplarında ve bazı CHP milletvekilleri, sanatçıların Serik'i etnik ayrımcılıkla suçladıklarını maalesef gördük. 'Türkiyem' parçası her hafta bizim stadımızda söylenir. Sadece bizde değil tüm takımlar tarafından da söylenmektedir. Biz takım ve ilçe olarak hiçbir zaman etnik ayrımcılık yapmadık, yapmayız da. Ama görüyoruz ki bazı siyasiler buradan kendilerine pay çıkartmaktadırlar ki bunu da esefle kınıyoruz. Uzun yıllardır barış ve kardeşlikten yanayız. Suçluyken, kendilerini suçsuz göstermeye çalışan Cizrespor'u yaptıkları centilmenlik dışı hareketlerden dolayı esefle kınıyor, üzüntülerimizi bildiriyoruz. Ayrıca maçlarımızda emniyeti sağlayan emniyet güçlerine, her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ederiz."

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