Serik Belediyespor'da yüzler gülüyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - TFF 3. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Buca ve Cizre deplasmanlarından galibiyetle dönerek, grupta 9 puanla 3. sıraya yerleşti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ligde ilk 3 haftayı beraberliklerle tamamladıktan sonra Buca ve Cizre deplasmanlarından galibiyetle döndü. Deplasmandaki 2 galibiyetle ligde adından söz ettirmeye başlayan Serik Belediyespor, 9 puanla grupta 3. sırada yer aldı.

Kulüp Başkanı Ali Aksu, "İlk 3 maçımızda berabere kalmıştık. Daha sonra iki deplasmandan galip gelerek 6 puan kazandık. Ankaragücü ile oynadığımız kupa maçında iyi oynamamıza rağmen 2-1 yenilerek kupadan elendik. Bu hafta sonu kendi sahamızda Anadolu Bağcılarspor ile karşılaşacağız. Hedefimiz 3 puan" dedi.

FOTOĞRAFLI