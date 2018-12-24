Serik Belediyespor'da ikinci yarı hazırlıkları

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Şansal, ikinci yarının daha zor olacağını belirterek, "İkinci yarı yapılan maçlar puan olarak ilk yarı gibi olmayacaktır" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla liderin 9 puan gerisinde tamamlayan Serik Belediyespor, Kadriye Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Şansal gazetecilere ilk yarının değerlendirmesini yaptı. Mehmet Şansal, ilk defa katıldıkları profesyonel ligde iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. İkinci yarı bunun devamını dilediklerini belirten Şansal, devre arasının kısa olmasının gidecek ve gelecek oyuncuların tespiti açısından sıkı bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

'İKİNCİ YARI ÇOK ZOR GEÇECEKTİR'

İkinci yarının ilk yarıdan daha zor olacağını vurgulayan Mehmet Şansal, "Bütün takımlar kendilerini yenileme açısından eksiklerini gidereceklerdir. Burada parasal potansiyeli yüksek olan takımlar daha şanslı. Bu bağlamda ikinci yarı yapılan maçlar puan olarak ilk yarı gibi olmayacaktır. Hiçbir takımın ikinci yarıda ilk yarı aldığı puanları alacağını düşünmüyorum. Özellikle bizim grupta futbol geçmişi olan takımlar olması nedeniyle onlar da bizim gibi ikinci yarı neler olacağını biliyor. Bu anlamda ikinci yarı çok zor geçecektir" dedi.

'10-12 OYUNCUMUZA TRANSFER TEKLİFİ VAR'

Camia olarak kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiklerini anlatan Mehmet Şansal; "Grubu ilk yarı ilk 3 içerisinde bitirdik. Aldığımız puanları tesadüf almadık, çok çaba gösterdik. Türkiye liglerinde ilk yarıyı mağlup olmayan bir lider takımla aynı grupta mücadele ediyoruz. Bayburt'tan sonra ligde en az mağlup olan ikinci takımız. Bu mağlubiyetleri de Bayburt, Diyarbakır ve Fatsa'dan aldık. Netice olarak grupta en az mağlup olan ikinci takımız. Eksik olan yerleri yenileme yaptığımızda en kötü şartlarda amacımız bu takımı play-off'a taşımaktır. O heyecanı camiayı yaşatmak ve bu yarışta var olabilmektir. Serik Belediyespor olarak hem grupta hem de Türkiye'de takımımızı en iyi şekilde duyurduk. Takımımızın ilk yarı gösterdiği başarıdan dolayı 10-12 oyuncumuza transfer teklifi var. Bu da bizim kalitemizi gösteriyor. Ne olursa olsun oyuncu gider, hoca gider ama Serik Belediyespor camiası yerinde durur. Tek dileğimiz bu markanın devam etmesi" diye konuştu.

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