Serik Belediyespor'da hedef 2'nci Lig

Serik Belediyespor'dan 'ya ziyaret

ANTALYA,()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 23'üncü haftada oynanacak Bağcılarspor mücadelesi için İstanbul'a geldi.

Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu, kulüp yöneticileri Bünyamin Okudan ve Cengiz Doğan ile basın sözcüsü Namık Kemal Kılınç mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na () ziyarette bulundular.

Hedeflerinin 2'nci Lig olduğunu belirten Aksu, "Şampiyonluk için mücadelemizi sürdürüyoruz. Play Off'tan da olsa 2'nci Lig'e çıkmak için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bağcılarspor ile oynayacağımız maçı da kazanarak yola emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Serik çok önemli bir futbol ilçesi. Biz de Serik Belediyespor'u üst liglere taşıyarak ilçemizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 22 hafta sonunda topladığı 39 puanla ligin iç sahada en etkili takımlarından biri konumunda bulunuyor. Yarın Bağcılar Mahmutbey Stadı'nda Bağcılarspor'a konuk olacak Serik Belediyespor'un maçı 13:30'da başlayacak.

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