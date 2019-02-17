Serik Belediyespor - Cizrespor: 1-1

Maç sonunda gerginlik çıktı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Metin Cebeci (xx), Mesut Hakalmaz (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx)- Kaan (xxx), Samet (xxx), Çağlar (xxx), Ahmet (xxx), Mehmet (xxx)(Dk.72 Sertaç x), Alican (xxx), Arda (xxx)(Dk.90 Berkay), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx)

CİZRESPOR: Engin (xxx)- Emre (xx), Safa (xx), Cemal (xx), Burak (xx), Mehmet (xxx), Emrah (xxx), Yaşar (xx)(Dk.90+3 Emrah Günaydın), Nureddin (xx), Atilla (xx), Semih (xx)(Dk.90+5 Mert)

GOLLER: Dk.60 Kaan (Serik Belediyespor), Dk.21 Mehmet (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Alican, Mehmet, Atakan (Serik Belediyespor), Cemal, Emre, Emrah, Burak (Cizrespor)

KIRMIZI KART: Dk.63 Cemal (Cizrespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kulüp Başkanı Ali Aksu, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Serik Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek ve yönetim kurulu üyeleri de mücadeleyi tribünden takip etti.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Bu arada karşılaşmanın ardından Cizresporlu yöneticiler soyunma odasına giderken, hakeme itirazda bulundu. Daha sonrasında ise Cizrespor cephesinden Serik Belediyespor taraftarlarına yönelik tepkiler nedeniyle iki taraf arasında gerginlik çıktı. Polisin müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça Serik Belediyespor'un vuruşuyla başlandı.

21. dakikada Cizrespor'dan Mehmet topu filelerle buluşturdu: 0-1.

İlk yarıda Cizrespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Serik Belediyespor'dan Kaan, köşe atışından gelen topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

63'üncü dakikada Cizrespor'dan Cemal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.



(FOTOĞRAFLI)