Serik Belediyespor'a destek toplantısı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un hedefi bu yıl 2. Lig'e yükselmek. Yönetim takıma maddi destek sağlanması için toplantı düzenledi.

Serik Belediyespor Kulübü'ne destek amacıyla Native Ground Coffee Bistro'da toplantı düzenlendi. Toplantıya, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu, Serik Belediye Başkan Yardımcısı ve Serik Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Bünyamin Okudan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplu kuruluşları temsilcileri ve yöneticiler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Serik Belediye Başkan Yardımcısı ve Serik Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Bünyamin Okudan, kulübün 63 yıl önce kurulduğunu söyledi. Pek çok kişinin kulüpte futbol oynadığını ya da yöneticilik yaptığını belirten Okudan, "Tamımız önce BAL'a daha sonra 3. Lig'e çıkmıştır. Serik olarak hep birlikte 63 yıl sonra ilk kez profesyonel lige çıkmanın gururunu yaşadık, yaşıyoruz. Şu anda da futbol takımımız TFF 3. Lig, 3. Grupta 3. sırada yer alıyor ve 2. Lige yükselmek için çalışmasını sürdürüyor" dedi.

Futbolun ciddi maddi gideri olan bir uğraş olduğunu kaydeden Okudan, "Son yıllarda kendi öz kaynaklarımızla futbol sahaları ve benzeri gibi oluşturduğumuz kaynaklarımız var. Ayrıca, Futbol Federasyonu'ndan gelirlerimiz var. Bugüne kadar biz de yönetim olarak, gelir-gider dengemizi en iyi şekilde tutarak, kulübümüzü bugünlere ulaştırmaya çalıştık. Puan olarak 2. Lige çıkmaya yakın bir yerdeyiz. Başarılı takımımıza biraz ilgi biraz alaka biraz destek bekliyoruz" dedi.

Serik Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İsmail Kökalışlar ise kulüp olarak ilk kez profesyonel ligde mücadele ettiklerini söyledi. Bu sezon grubu lider bitirip bir üst lige doğrudan yükselmeyi hedeflediklerini kaydeden Kökalışlar, "Grubumuzu, 2., 3., 4. ve 5. bitirecek olan takımlar kendi aralarında play-off oynayacaklar ve buradan da bir takım 2. Lige yükselmiş olacak" dedi.

2'nci lige çıkmaları halinde farklı bir döngü olacağını kaydeden İsmail Kökalışlar, "3. Lige yükselince Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonluk yaklaşık 1,5 milyon lira civarında bir gelirimiz oluştu. Kendi öz kaynaklarımız da vardı. Bunun dışında yaklaşık 2 milyon lira kaynak ihtiyacımız oluştu. Bugüne kadar Sayın Belediye Başkanımız, Kulüp Başkanımız, yöneticilerimiz ellerinde geldiği kadar bu ihtiyaç için gayret sarf ettiler. Ama şu andan itibaren bu takımı eğer ikinci lige çıkarmak istiyorsak, hep beraber bütün Serik olarak destek vermemiz lazım. 2. Lige çıkarsa tahminen bu takımın geliri 4-5 milyon lira civarında olacak. O zaman da, kendi kendine yetebilen bir kulüp haline gelecek" diye konuştu.

Katılımcılar destek sözü verdi.

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