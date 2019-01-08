Serik, Ankara Demirspor'u yendi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 3-2 yendi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Ankara Demirspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısını Çağlar ve Arda'nın attığı gollerle Serik Belediyespor 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Serik Belediyespor'un 3. golünü Mehmet attı. Ankara Demirspor'dan Serkan ve Murat'ın attığı gollerle maç 3-2 sona erdi.

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