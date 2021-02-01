Sergen Yalçın’dan Transfer Haberi! Tyler Boyd ve Güven Yalçın Transferleri Açıklandı

Beşiktaş takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor’ a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamalar yaptı. Oynadıkları maçın değerlendirmesini yapan Yalçın, kimsenin kaybetmek istemediğini ve oyuncuların üzülmesinin de normal olduğunu açıklarken mücadelelerin verildiğini anlatıp futbolda sonuçların olduğunu ve kaybetmeyi hak ettiklerini düşünmediklerini ancak bu durumun bir nazar boncuğu olduğunu ifade etti. Futbolda birinin kazanıp diğerinin kaybetmesinin normal olduğunu söyleyen teknik direktör, önlerinde yeni maçlar olduğunu ve sonrasına bakacaklarını açıkladı.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç hakkında yorumlar yaptı. Ünlü teknik direktörün açıklamaları merak edildi. İlk yarıda oyunun beklediği şekilde geçmediğini açıklayan Sergen Yalçın, rakip hücumların ileride kalıp dönmediğini ve onlara önlem alınmasının gerekliliğini vurguladı. Topun kaptırıldığı zaman topun arkasında olmak gerektiğini ifade etti. Oyunda her şeyin kendiliğinden geliştiğini ve istenilen durumun olmadığını açıklarken ilk golden şanssız olduklarının belli olduğunu söyledi. Soyunma odasında futbolculara sağlam ve akıllı durmaları hakkında uyarı yaptığını açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın, Dorukhan’ın atılmasının oyun anlayışlarını bozduğunu anlattı. 10 kişiyle bile tek kale oynadık ifadelerine yer veren Yalçın, Çarşamba maç olduğunu, kaybetmek istemediklerini ancak bu futbol olduğu için bu sonucun da normal karşılanması gerektiğini açıkladı.

Sergen Yalçın’ın bunun futbol olduğunu vurgulayıp kaybetmenin de normal olduğunu açıklayan sözleri dikkat çekti. Transferdeki son durumlar ile ilgili olarak da konuşan Sergen Yalçın, Boyd ve Güven’in gidip, Bilal ve Cenk’in geldiğine yönelik haberlerden bahsetti. Giden oyuncular için ise kadroda düşünmediğimiz isimler dedi. Yalnızca Güven’in kalmasını istediğini belirten teknik direktör, gidip bir yerde oynasın 4-5 maçta 1 oynatabilecekleri hakkında yorum yaptı. Bunun yanı sıra yeterli olmayıp gidip başka yerlerde de şansını denemesi gerektiğinden bahsederken inşallah gittiği yerde çok başarılı olur yorumlarını yaptı.