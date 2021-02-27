Sergen Yalçın: Ligin kaderi Nisan'da netleşir!

Süper Lig'de dün yapılan 25'inci hafta mçında geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u 3-0'lık net skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın golleri Larin (22), Aboubakar (38) ve Ljajic'den (39) geldi. Bu galibiyet sonucu Beşiktaş puanını 54'e yükseltti, Denizlispor ise 21 puanda kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray ve Beşiktaş 54 puanla ligin zirvesine yerleşti. 51 puanlı Fenerbahçe ise pazar günü 48 puanlı Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu maç sonucuzirve yarışı iyice kızışacak.

Galibiyet sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Ligde istisnasız bütün takımların birer hedefi olduğunu aktaran Yalçın, hiçbir maçın olay olmadığını kaydetti. İlk yarıda 3-0'lık skoru hızlıca elde etmelerinin önemli olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, 3-0'dan sonra oyuncularda keyfî davranışların ortaya çıktığını belirtti. Geçen hafta bay geçtiklerini kaydeden Yalçın, ara verdikten sonra yeniden maç oynamanın zorlu yanları olduğunu ifade etti. Salı günü zorlu Malatya deplasmanına çıkacaklarını belirten Yalçın, hem ligde hem de kupada hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

"Zirvedeki dört takımın da şansı var"

Süper Lig'de gelinen noktada ligin zirvesinde puanları birbirine yakın bulunan dört takımın bulunduğunu aktaran Yalçın, yarışın kızışacağını kaydetti. İlerleyen haftalarda zorlu karşılaşmaların olduğunu ve zirvedeki takımların da puan kaybetmeye başlayacağını aktaran Yalçın, nisan ayında ligin kaderinin belirlenebileceğini belirtti. Zirvedeki 4 takımın da şansının bulunduğunu kaydeden Sergen Yalçın, ligin kaderinin 2 ay içinde şekilleneceğini aktardı. Yalçın, Vida'nın durumunun da fazla ciddi olmadığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 09:29