Sergen Yalçın'ın Basın Toplantısına Baskın Yaptılar!

Süper Lig’de geçen uzun haftalar sonucunda Beşiktaş bugün şampiyonluğunu elde etti. Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir sıralamalarda birinci olan Beşiktaş bugün de birinciliğini koruyarak şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım Göztepe'yi mağlubiyet bu sezonun şampiyonu oldu. Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 galibiyet ile Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu elde etti. Göztepe maçında kazanan galibiyetin ardından, Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen, basın toplantısında istenmeyen küçük bir kaza yaşandı. Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Sokaklar siyah beyazlı takımın şampiyonluk, sesleri ile yankılandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı.

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyon oldu. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın şampiyon olması ile birlikte, omuzlara alınarak taşındı. Aynı zamanda teknik adama sosyal medya üzerinden binlerce taraftar Yalçın'a teşekkür etti. Şampiyonluk kutlamalarının ardından Sergen Yalçın basın toplantısı yaptı. Basın toplantısı sevincini dile getiren Yalçın’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Göztepe deplasmanında 2-1 galibiyet alarak şampiyon olmak Beşiktaş'ın futbolcuları Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Aynı zamanda Türkiye çapında binlerce Beşiktaş'ta yollara çıkarak kutlama yaptı. Beşiktaşlı taraftarların coşkusu ne polis dinledi ne de koronavirüs, taraftarlar formalarını giyerek sevinç kutlamaları yaptı.

Göztepe maçında kazanan galibiyetin ardından, Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, siyah beyazlı takımı futbolcuları basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, basın toplantısının yapıldığı, toplantı odasında birden hareketli anların yaşanması sebebiyle istenmeyen küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.