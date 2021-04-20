Sergen Yalçın'dan İddialı Sözler! Çok Sayıda Taraftarı Kızdırdı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, '' Şampiyon Beşiktaş olacak diğerleri anca ikinciliğe aday olur .'' Sözleri ile diğer takımların taraftarlarını kızdırdı.

Sergen Yalçın'dan İddialı Sözler! Çok Sayıda Taraftarı Kızdırdı

Siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın iddiaları sözleri ile bir kere daha gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk yolunda emin adımlar ile ilerleyen Beşiktaş liderlik koltuğunu bırakmamaya niyetli. 

Beşiktaş, Sivasspor beraberliğinin  sonrasında iddialı açıklamalar  yaparak rakip takımların  taraftarların kızdırdı. Yalçın, bu senenin şampiyonunun Beşiktaş olacağını,  diğerlerinin ise önce ikinciliğe aday olacağını söyledi.

72 puan ile liderlik  koltuğunda oturan Beşiktaş,  şampiyonluğa giden yolda sağlam adımlar atıyor.  Bugün oynanan  Sivasspor- Beşiktaş karşılaşması berabere sonuçlandı.  Yenilgi almayan Beşiktaş  koltuğunu korumaya devam ediyor.

Süper Lig  2020-21  sezonunda  en iyi takımlar listede ardı arkasına geliyor,  birinci sırada Beşiktaş,  onun ardından Fenerbahçe,  Galatasaray  ve Trabzonspor  listede yerini alıyor.  Beşiktaş,  yerini korumak  için zorlu rakipleri karşısındaki  performansını koruyabilmek için ilerleyen günlerde yapılacak olan karşılaşmalarda üstün başarılar sağlaması gerekiyor.  Buna ilişkin siyah-beyazlı takımın teknik adamı Sergen Yalçın Bu senenin şampiyonu Beşiktaş'ın olacağı diğerler  takımların  ise ikinciliğe aday olabileceklerini ifade eden iddialı bir dil kullandı.

Sergen Yalçın, "Bir puanı bekliyordum buradan. Benim için sürpriz olmadı. Hiç kimse heveslenmesin, şampiyon Beşiktaş olacak. Diğerleri anca ikinciliğe aday olur. Forvetler sakatlandı ama forvete elbet birini koyarız" diye konuştu. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk kez iddialı bir şekilde açıklama yaptı. Daha önceki  konuşmalarında şampiyonluk hakkında  temkinli yaklaşarak konuşan  teknik direktör,  bu sefer temkini elden bırakarak rakiplere gözdağı verdi.

İşte teknik adam Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

‘’ Şampiyon Beşiktaş Olacak’’

"Şu anda şampiyonluk için en avantajlı takım biziz. Hiçbir şey değişmedi, lider halen biziz. Beşiktaş kolay kolay şampiyonluk vermez. Diğerleri çok fazla heveslenmesin, onlar anca ikinciliğe aday olur. Şampiyon Beşiktaş olacak’’ ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın kullandığı bu ifadeler karşı rakip takımların  taraftarlarını oldukça kızdırdı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 22:46
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