Sergen Yalçın Cüneyt Çakır Çatışması

Siyah-beyazlıların teknik direktörü olan Sergen Yalçın gerçekleşen Kayserispor karşılaşması ardından konuştu ve yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Kayserispor maçında hakemlik yapan Cüneyt Çakır ile ilgili olay ifadeler kullanan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkındı kullanmış olduğu ifadeler ile sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın 3-1’lik skor ile kazandıkları Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili söyledikleri ile sosyal medyada gündem haline geldi. Kayserispor maçında 3-1’lik skor ile galibiyet alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam maç sonrasında oyunun iyi geçtiğini ve oynayanların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Futbolcuların iyi bir şekilde mücadele verdiğini belirten Sergen Yalçın kazanmanın ve motivasyon yakalamanın değerli olduğunu belirtti. “Bugün itibarı ile kazandık” şeklinde bulunan Yalçın, futbolcularının mücadele güçleri ve konsantrasyonları sebebiyle mutluyum dedi.

Sergen Yalçın’ın maç sonrası yaptığı açıklamada dinlenmiş isimlerin olması da dikkat çekti ve “Necip Gökhan ve Adem oynadı, dinlemişler oynadı ve iyi bir galibiyet alındı, geriye kalan 5 haftaya ise en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız” şeklinde açıklamalar yapıldı.

Eksikler ve geriye kalan 5 hafta ile ilgili de konuşan Beşiktaşlı teknik adam eksiklerin olduğunu ve canını sıktığını belirtti. Sezonu kapatan 3 oyuncu olduğunu açıklayan Sergen Yalçın, Aboubakar olmayacak ve bu saatte sıkıntı yaşayacağız dedi. “Kalan 5 haftayı, mücadeleleri ile en iyi şekilde ve en iyi yerde kapatacağız, inşallah bunu becerebileceğiz” şeklinde sözler söyleyen Yalçın, açıklamaları ile dikkat çekti.

Bununla birlikte karşılaşmada hakemlik yapan Cüneyt Çakır ile ilgili de konuşan Beşiktaşlı teknik adam, “Hakemlerin ceplerinde kırmızı kart yok mu? Ankaragücü maçında ya da Kasımpaşa maçında atmıyor, peki buradaki amaç nedir?” dedi.