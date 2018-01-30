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Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı !

Osmanlıspor'un başarılı sağ kanat ve hücum oyuncusu Serdar Gürler'in Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşması spor gündemine bomba gibi düştü.Serdar Gürler Galatasaray'a mı transfer olacak.

30 Ocak 2018 Salı 13:35
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı !

Osmanlıspor forması giyen Serdar Gürler, Instagram hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu.Adı Galatasaray'la transfer görüşmelerine karışan Serdar Gürler, Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşıp 'günaydın' mesajını yayınladı.

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın Osmanlıspor maçı öncesi Ankara ekibiyle Umar Aminu için transfer pazarlığı yaptığı iddia edilmişti.Serdar Gürler'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım akıllara 'Galatasaray'a mı transfer oluyor ?' sorusunu getirdi.

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