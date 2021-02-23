Serdar Dayat Alman Ekibinin Yeni Teknik Direktörü Oldu! Serdar Dayat Kimdir?

Münih Türkgücü Almanya 3. Futbol Ligi'nde maçlarına devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre ise Alman ekibinin yeni hocası olarak Serdar Dayat’ın seçildiği öğrenildi. Münih Türkgücü Kulübü bir açıklama yaptı ve 51 yaşındaki Dayat ile sezon sonuna kadar devam etmesi planlanan bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün üst yöneticisi Max Kothny ise durum hakkında yıllardır süregelen bir şekilde teknik ekibi en iyi şekilde yönetme becerisi bulunan birini bulduklarını belirtirken, Alper Kayabınar, Michael Hofmann ve Andras Pummer de Serdar Dayat’ın yeni teknik direktör seçilmesine mutlu olduklarını ifade etti ve Dayat’ın tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduklarını söyledi. Serdar Dayat, Münih Türkgücü’nde 17 ve 19 yaş altı takımlarında daha eskiden futbol oynamıştı. Ve şu anda teknik direktör olarak anılmaktan oldukça mutlu olduğunu belirten Dayat, gençliğinde Türkgücü’nde oynadığı için Alman ekibi ile yıllardan beri süregelen bir bağı olduğunu ve takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Takım içerisinde yetenekli, genç ve aynı zamanda tecrübeli futbolcuların bulunduğunu belirten teknik direktör, takımın potansiyelini en yüksek şekilde göstermeleri için hazırlıklar yapacaklarını ifade eden bir açıklamaya imza attı.

51 yaşındaki Serdar Dayat, 30 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de Denizlispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor ve Samsunspor'u çalıştırarak devam etmiştir. Tecrübeli hoca aynı zamanda yurt dışı kulüplerinde de görev almıştır. Tsk Aindling, Fürstenfeldbruck (Almanya), Etar Veliko Tarnovo (Bulgaristan), FC Vitesse (Hollanda) ve Kristtiandstadt (Isveç) külüplerinde teknik direktörlük ve antrenörlük görevlerini yerine getiren Serdat Datay, hem ülkemizde hem de yurtdışında birçok başarıya imza atmıştır. Ersun Yanal ve Giray Bulak ile çalışma fırsatı bulan Serdar Dayat, Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevi gerçekleştirmiş. Ardından Tahir Karapınar'ın göreve gelmesi ile Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştır.