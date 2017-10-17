Serdar Aziz'den Konya'daki o taraftara büyük jest !

Geçtiğimiz Cumartesi günü oynanayan karşılaşmanın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler spor camiasına bomba gibi düştü.Elinde Galatasaray forması olan bir taraftar o sırada oradan geçen Konyaspor'lu taraftarlar tarafında darp edildi.Küfürlü taciz ve darp edilen taraftarın elinden Galatasaray formasını alan Konyaspor'lular formayı ateşe verdi.Kısa sürede büyük tepki çeken bu görüntülerin ardından Galatasaray Kulübü o taraftarı Fenerbahçe derbisi için özel konuk olarak davet etti.

SERDAR AZİZ'DEN BÜYÜK JEST

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz , Konya'da darp edlilen Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu'nun okul hayatı boyunca eğitim masraflarını karşılayağı öğrenildi.