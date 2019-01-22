Serbest Güreş Milli Takımı Rusya'da

İSTANBUL,()

Nisan ayında Avrupa, Eylül ayında ise Dünya şampiyonalarında ter dökecek olan Serbest Güreş Milli Takımı, yılın ilk turnuvası için Rusya'ya gitti.

8 Nisan'da Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan milliler, 14 Eylül'de Kazakistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında mücadele edecek. Dünya şampiyonası, olimpiyatlara kota verecek olmasından dolayı büyük önem taşıyor. Bu şampiyonalar öncesinde ilk hazırlık kampını Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde başlatan Serbest Güreş Milli Takımı, Ivan Yarıguin Turnuvası için Rusya'nın Krasnoyarsk şehrine gitti. Öğle saatlerinde İstanbul'dan Moskova'ya hareket eden milliler oradan da hava yoluyla turnuvanın yapılacağı Krasnoyarks'a geçti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 olimpiyatları için bu yılın çok önemli olduğunu belirterek, "Rusya'daki turnuva ile ilk yurt dışı turnuvasına gidiyoruz. Burada alınacak sonuçlar dünya şampiyonasına da puan verecek. Bu turnuvada ayrıca rakiplerimizi daha yakından tanıma şansını elde edeceğiz. İnşallah başarılı sonuçlarla ülkemize döneriz" şeklinde konuştu.

Serbest Güreş Milli Takım kafilesi 28 Ocak'ta yurda dönecek. Teknik direktör İshak İlbayhanov yönetiminde mindere çıkacak milli takımda şu isimler bulunuyor:

57 Kilo: Ahmet Peker

65 Kilo: Cengizhan Erdoğan

74 Kilo: Yakup Gör

86 Kilo: Fatih Erdin

97 Kilo: Baki Şahin

125 Kilo: Taha Akgül

(FOTOĞRAFLI)



