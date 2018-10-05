Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası devam ediyor

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda Paletsiz sabit ağırlık kategorisinde kadınlarda İtalyan Alessia Zecchini ile Ukraynalı Natalia Zharkova 70 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesinin desteğiyle İnceboğaz Plajı açıklarında düzenlenen organizasyonda, 28 ülkeden 79 sporcu mücadele etti. İlk gün İspanyol sporcunun bayılması ile ara verilen yarışlar, ikinci günde güvenlik önlemleri nedeniyle yapılmamıştı. Dün devam edilen yarışlarda sporcular sabit ağırlık mono palet ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde en iyi dereceyi elde edebilmek için yarıştı.

Paletsiz sabit ağırlık kategorisinde kadınlarda Ukraynalı Natalia Zharkova ve İtalyan Alessia Zecchini 3 dakika 5 saniyede 70 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Gümüş madalya verilmeyen bu dalda, 3 dakika 14 saniyede 66 metreye dalan Japon Sayuri Kınoshıta üçüncü oldu.

Bu dalda 2 dakika 12 saniyede 53 metreye dalan milli sporcu Yaren Türk, daha önce 50 metreyle Şahika Ercümen'e ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Türk bu derecesiyle dünya dördüncüsü oldu.

Paletsiz sabit ağırlık kategorisi erkekler dalında 78 metreye dalan Polonyalı Mateusz Malina birinci, 76 metreye dalan İtalyan Michele Gıurgola ikinci, 75 metreye dalan Fransız Remy Dubern aldı.

İlk gün ara verilen sabit ağırlık monopalet erkekler yarışlarında Rus sporcu Alexsey Molchanov, 123 metreye dalarak kendisine ait olan bu daldaki 122 metrelik dünya rekorunu yeniledi. Bu dalda kadınlarda ise milli sporcu Derya Can, 85 metreye dalarak kendisine ait olan 82 metrelik Türkiye rekorunu yeniledi. Daha önce dünya üçüncüsü olarak duyurulan Derya Can'nın sıralaması bu daldaki yarışmalar devam ettiği için daha sonra belli olacak.

Şampiyona 6 Ekim'de sona erecek.

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