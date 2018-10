Serbest Dalış Dünya Şampiyonası 2 dünya rekoruyla sona erdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS 3'üncü Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın son gün yarışlarında 2 dünya rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş'ta düzenlenen CMAS 3'üncü Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası bugünkü ip destekli sabit ağırlık (FIM) ve sabit ağırlık (CWT) branşlarındaki yarışlarla tamamlandı. İp destekli sabit ağırlık kadınlar kategorisinde İtalyan Alessia Zecchini kendisine ait olan 90 metrelik dünya rekorunu 94 metreyle kırdı. Bugün aynı branşta erkeklerde Rus sporcu Alexey Molchanov 116 metreye dalarak yeni dünya rekoruna imza attı. Bu branştaki eski rekor Slovenya'dan Samo Jeranko'ya aitti.

DÜN VE ÖNCEKİ GÜN 4 DÜNYA REKORU KIRILMIŞTI

26 ülkeden 76 sporcunun yarıştığı Dünya Şampiyonası, dün ve önceki gün 4 dünya rekoruna daha sahne oldu. Kadınlarda yine Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova paletsiz sabit ağırlıkta 70 metreye dalarak dünya rekorunu paylaşırken Zharkova, sabit ağırlık çift palet branşında 89 metreyle yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. Erkeklerde Rus sporcu Alexey Molchanov şampiyonadaki ilk rekorunu sabit ağırlık branşı yarışlarında 123 metreye dalarak kırdı.

TÜRKİYE REKORLARI

Serbest Dalış Milli Takımı sporcuları yaptıkları derecelerle yeni Türkiye rekorlarına imza attılar. Sabit ağırlık (CWT) branşı kadınlar kategorisi yarışlarında milli sporcu Derya Can 85 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirerek yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Derya Can, 82 metrelik eski rekorunu, 2018 CMAS-TSSF 2'nci Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda kırmıştı. Can, sabit ağırlık çift palet branşında da 76 metreye dalarak kendisine ait 73 metrelik en iyi dereceyi geçip yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Paletsiz sabit ağırlık (CNF) branşı kadınlarda yarışan milli sporcu Yaren Türk, 53 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 50 metreyle Şahika Ercümen'e aitti.

Erkeklerde ise Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük 78 metreye dalarak yeni Türkiye rekoru unvanını paylaştılar. Eski rekor 75 metreyle Rüstem Derin'e aitti.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda bu akşam yapılacak olan ödül töreni öncesi CMAS 3'üncü Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nı değerlendiren TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "26 ülkeden 76 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda 4 farklı branşta Kaş'ın mavi derinliklerine 192 dalış gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış konuşmasında, burada kırılacak yeni rekorları Kaş'tan dünyaya duyurma temennimizi sizlerle paylaşmıştım. Ve bu temennimiz gerçekleşti. Kadınlarda 4, erkeklerde 2 kez toplam 6 yeni dünya rekoruna imza atıldı. 4 ayrı branşta dünyanın en iyi sporcuları belirlendi. Onları ve katılan tüm sporcuları, verdikleri müthiş mücadelelerinden dolayı tüm kalbimle kutluyorum" dedi.

