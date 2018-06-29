Şenol Güneş'ten Negredo açıklaması!

"Negredo'nun olmayacağını söyleyebilirim"

"Negredo'nun kampa gelmesini istemiyorum

Mustafa AKIN - İSTANBUL /

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanyol forvet Alvaro Negredo ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Planlı ve huzurlu bir sezon geçirmek istiyoruz. 26'sına kadar kimler gelir kimler gider bilemiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyebilirim. Oğuzhan geçen sezon oynamadığını bu sezon oynamak zorunda. Ondan çok şey bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca, bir soru üzerine de "Negredo'nun kampa gelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

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