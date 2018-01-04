Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Arda Turan açıklaması !

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Siyah-beyazlı ekibe transferi gündemde olan Arda Turan için flaş ifadeler kullandı..Şenol Güneş ; "Burak da Arda da Selçuk da beğendiğim oyuncular. Ozan'ı duydum. Çok üzüldüm. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürsün. Bazen biz de elimizdeki oyuncuyu kaybedebiliyoruz.. Şu anda Arda, kariyer olarak Cenk'in önünde. Bir yanlış yapmıştır. İstemiyorum diye bir lafı da yok. Beşiktaş, Arda'yı veya Messi'yi alırsa hayır mı diyeceğim.." diye konuştu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor hakkında da konuşan Şenol Güneş ; "Tudor'u en kötü zamanında kurtarıcı diye alıyorsun en iyi döneminde gönderiyorsun. Niye yapıyorsun diye söylemiyorum, belki bizim için de böyle olacak. Biz hemen hesap görüyoruz". diye konuştu.