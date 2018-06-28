Şenol Güneş Sağlık Kontrolünden Geçti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri de sürüyor.

Şenol Güneş Sağlık Kontrolünden Geçti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri de sürüyor.
Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 12:54
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