Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri de sürüyor.
Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Şenol Güneş Sağlık Kontrolünden Geçti
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri de sürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri de sürüyor.
YORUM EKLE