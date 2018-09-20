Şenol Güneş: "Rakibe kendimizi kabul ettiremedik"

"Gökhan'ın çıkması kötü olduğu anlamına gelmiyor"

Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, "İlk maçımızı kazanarak başladık. İlk yarı yavaş tempoyla, etkili atak sayısı azdı. Hem hücumda hem savunmada onların istediği gibi davrandık. Rakibe kendimizi kabul ettiremedik. İkinci yarıda goller de geldi. Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Bunları düzeltmemiz lazım ama onun dışında hak ettiğimiz bir galibiyetti. Taraftar destek oldu" dedi.

"GÖKHAN'IN ÇIKMASI KÖTÜ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR"

Kadroda değişikliğe gittiğini ve Lens ile Gökhan Töre'ye forma şansı verdiğini belirten Güneş, "Bugün itibarıyla daha önce oynayan Ricardo, Babel gibi isimler yerine Lens ve Töre oynadı. Lens daha hazır, istekliydi. Gökhan da istekliydi ama takımın oyun tarzı geride olmasına neden oldu. Uzun dönem takımdan ayrı kalmıştı. Ljajic ve Oğuzhan'ın da silik görünmesi nedeniyle cevap veremedik. O yüzden değişikliğe gittik. Gökhan'ın çıkması kötü olduğu anlamına gelmiyor. İlk yarı şutumuz yok. Belki Ricardo'yu alacaktım ama goller geldi. Lens de, Larin de çalışkan. Enzo Roco iyiydi. Herkes iyiydi ama daha iyi olmak lazım özellikle Gökhan'ın bu konuda desteğe ihtiyacı var. Çok olumsuz görmüyorum. Bu saha önde oynamaya müsait. Top kayıplarından sonra baskı yaparsanız, onların çıkmasına mani olursunuz veya rastgele toplarını alıp hücum edersiniz. Nitekim bunları Lens ile, Larin ile ve Babel ile yaptık ve etkili olduk" açıklamasında bulundu.

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