Şenol Güneş'in Porto maçı sonrası açıklamaları

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda dün akşam oynanan 5.maçların sonunda Beşiktaş grubundan lider çıkmayı garantileyerek bir ilke imza attı.Beşiktaş grubundan lider çıkmayı başaran ilk Türk takımı oldu.Beşiktaş'ın bu başarısında hiç şüphe yok ki en önemli paylardan biride teknik direktör Şenol Güneş'e ait ..

Beşiktaş'a geldiği günden beri Beşiktaş'ı 2 sene üst üste şampiyon yapıp daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final oynatarak Beşiktaş'a tarihi başarılar yaşattı.Şimdi'de Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkararak bir kere daha tarih yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Porto maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş ;""Sevinmek güzel. Sabrettik, buraya geldik ama yetmez. İlerlemek istiyoruz.Tur için futbolcularımı kutluyorum. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Büyük takımsak hücum aksiyonlarında daha etkili daha efektif olmalıyız" ifadelerini kullandı