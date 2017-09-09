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Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları

Beşiktaş , Karabükspor deplasmanından 1-0 üstünlükle ayrıldı ve 3 puanı kazandı.T.D Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:51
Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı kazanmanın, oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösterdiğini söyledi.
Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve hak ettikleri sonucu aldıklarını belirterek, “İlk yarı oyun üstünlüğü bizdeydi. İyi oynayıp kazanan bir takıma karşı oynadık. Zor bir maçtı. Zor bir zemin vardı. Şartlar ne olursa olsun kazanma isteğimiz sahaya yansıdı. Maçta git geller oldu. İlk yarıda golleri kaçırdık. Bir pozisyonda gol atabilirlerdi. 3-4 tane pozisyon vardı. İkinci yarıda penaltıyla 11-11 iken oyun daha rahat hale dönüşebilirdi. Tam tersi oldu onu kaçırdık. Arkasından 10 kişi kaldık. Bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı kazanmak oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösteriyor. Kalitelerini ve yeteneklerini sahaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

"Hakaretlerde oldu zaman zaman"

Beşiktaş’ın bu sezon tutuk başladığı ile ilgili gelen bir soruya Güneş, "Hafta arasında hiç konuşmadım. Oyuncu ve takımla ilgili her şeyi söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Buna alıştık. Ben olayın içinde yokum. Kimseye cevap da vermedim. Hakaretler de oldu zaman zaman. Başkanla kavga ettiriyorlar, başka şeyler de yapıyorlar. Biz işimizi yapıyoruz. Beşiktaş’ı beğenen de olur beğenmeyen de. Hepsine saygı duyacağız. Diğer 3 maçımızı da kazanacağımızı düşünüyordum, arada bir beraberlik oldu. 4. maçtan da 3 puan aldık. Tabii daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Rakibe pozisyon vermememiz gerekiyor. Hayalimiz bu. İnşallah bir gün başarırız" şeklinde cevap verdi.

“10 kişi oynamak ve çıkmak tabi bir yıpranma meydana getirdi”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile karşılaşacakları ve maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Porto maçı farklı bir maç. Bu maçtan önce kazandığımız ve kazanma isteğimiz önemliydi. Onu iyi yaptık. Fiziksel bir yorgunluk oldu. Fiziksel gücü ligde iyi olan bir takıma karşı kendi sahasında 10 kişi oynamak ve çıkmak tabii bir yıpranma meydana getirdi. Oyuncu tercihleri tercihleri tartışılacak şeylerdir. Kimi oynatsanız tartışılır, eleştirilir. Saygısızlık yapmadan gayet normaldir. Sahada isteneni vermeyen oyuncuyu biz de eleştiriyoruz. Bu normaldir, normal karşılayacağız. Tercihten bir yere gitmek doğru değil. Sonuçtan sebep bulunmaya çalışılıyor. Sebepten de sonuçları biz buluruz. Alınan sonuçtan sonra o olsa bu olsa tabii doğrudur ama buna da bir şey diyecek halimiz yok. İsimler üzerinden takılmak doğru değil. Benim için bugün oynamayan Orkan da Mustafa da oynamayı hak ediyor. Yeni gelen arkadaşlar da var. Onlara şans versek başka türlü vermesek başka. Bunlar konuşulacak. Neden konuşuldu diye söylemiyorum, onlar üzerinden bana, benim üzerimden başkana, başkan üzerinden kulübe zarar vermek istemeyi doğru bulmuyorum. Eğer Beşiktaş’a zarar vermek isteniyorsa direk onu söylemek lazım" ifadelerine yer verdi.

"10 kişi kalınca başka bir oyun formatı çıktı"

Oyuna Cenk Tosun’u alacakken kırmızı kartın geldiğini ve bu değişiklikten vazgeçildiğinin sorulması üzerine ise Güneş, "Cenk’i alacaktım ancak o sırada 10 kişi kalınca başka bir oyun formatı çıktı. Oyun gidişi itibari ile oyuncu değişikliği oldu. Yani bu Cenk’in formu, başarısı ile ilgili değil bunu tercih olarak kullandık. Yarın da başka birini kullanırız. Bunlara biz alıştık, hepimizin alışması gerekiyor. Biz bir aileyiz. Başkanımız var, hocamız var oyuncumuz var, seyircimiz var hepimiz yerimizi biliyoruz. Benim hafta arasında hiç bir beyanatım olmadı ama yazan arkadaşlar var. Tekrar söylüyorum benim hiç öyle beyanatım olmadı. ’Neden yazdınız?’ demiyorum ama benim ağzımdan yazmayın. Yazıyı yazın ben razıyım, düşüncenizi kendi ağzınızdan yazın. Beni ortak etmeseniz daha iyi olur" diye cevap verdi.
Beşiktaş’ın oyununu beğenmediğini aktaran bir gazeteciye de Güneş, 4 maçta da rakibe ezilmediklerini, kendilerini iyi gördüklerini, eksikliklerin olduğunu ancak bunlarında giderileceğini ifade etti.
Necip Uysal’ın performansı ve taraftar ile ilgili görüşleri sorulan Güneş, şunları söyledi:
"Herkes iyi niyetle oynadıktan ve çalıştıktan sonra saha şans geldiğinde bunun karşılığını alır. Necip tabii mevki olarak orada fazla oynayan bir oyuncu değil. Ortada da bazen olumlu ya da olumsuz maçlar oynadığı oluyor. İyi niyetle oynadı. Çokta faydalı oldu. Hatası yok muydu? eleştirilebilir, bazen pozisyon hataları oldu. Tabii bu onun kötü oynadığını göstermez. takıma katkı yaptı, memnunuz. Bugün taraftarlar destek oldu. Olumsuz tezahürat, ne rakibe ne başka birine doğru değil. Olumsuz tezahürat bizim taraftar yapmasın. Desteği her yerde görüyoruz. Beşiktaş sadece İstanbul’a ait değil Türkiye’nin her yerine, dünyaya ve hatta Avrupa açılan bir takım."

"Bugünde sıcak vardı yine mola verdik"

Sıcak havanın futbolcuların performansına yansıdığını vurgulayan Güneş, "Kramp girenler var, yorulanlar var. Sıcak, nem. Bunu söylüyorum değişik yorumlanıyor. ’Su molası neden verdin’ diye. Bakın şimdi arkadaşlar, sıcak diye 21.45’e almak, sonra 5’e alıp oynatmak doğru değil. Ama oldu işte. Verilmiş bir karar var, Eylül’de düşer diye. Bugünde sıcak vardı yine mola verdik. Bir sıvı kaybı oluyor. Oyuncu performanslarında dalgalanma olduğu gibi sakatlıklarda olabilir" dedi.
Yabancı oyuncu kuralı hatırlatılan Güneş, şu ortamda hiç konuşmamanın en güzel yorum olacağını sözlerine ekledi.

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