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Şenol Güneş ikinci yarıda Fenerbahçe taraftarlarının arasında kaldı !

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde adrenalin hatsafadaydı. Uzun yıllar unutulmayacak bu derbide kırmızı kartlar , penaltılar ve tabiki goller var. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'te bu gergin ortamda tirazlar ve hakaret ettiği gerekçesiyle tribüne gönderildi.

23 Eylül 2017 Cumartesi 21:54
Şenol Güneş ikinci yarıda Fenerbahçe taraftarlarının arasında kaldı !

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, itiraz ve hakaret ettiği sebebiyle tribüne gönderildi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribüne gönderildi. 67'nci dakikada Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı harekete faul veren hakem Ali Palabıyık'a şiddetli itirazda bulunan ve görev alanını ihlal eden Şenol Güneş, 4'üncü hakem tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ancak itirazlarını sürdüren ve hakaret ettiği hakem tarafından belirlenen tecrübeli çalıştırıcı oyun alanından çıkarıldı.

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