Şenol Güneş ikinci yarıda Fenerbahçe taraftarlarının arasında kaldı !

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, itiraz ve hakaret ettiği sebebiyle tribüne gönderildi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribüne gönderildi. 67'nci dakikada Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı harekete faul veren hakem Ali Palabıyık'a şiddetli itirazda bulunan ve görev alanını ihlal eden Şenol Güneş, 4'üncü hakem tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ancak itirazlarını sürdüren ve hakaret ettiği hakem tarafından belirlenen tecrübeli çalıştırıcı oyun alanından çıkarıldı.