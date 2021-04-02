Şenol Güneş “İddialar Asılsızdır” Dedi! Sosyal Medya Yalanlandı

2022 Dünya Kupası Eleme grubunda iyi bir başlangıç yapılarak çıkılan 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, başarıları ile takdir topladı. Sevilen isim Şenol Güneş’in yetiştirdiği öğrenciler Norveç ve Hollanda ile yaşanan karşılaşmalarda galibiyetlere imza atmış, son olarak Letonya ile ise berabere kalmıştı. Ay yıldızlı futbolcuların Katar’da düzenlenecek olan dev organizasyona katılma yolunda başarılı bir süreç geçirmeleri ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’nun takımı, primle ödüllendirildiği hakkında iddialarda bulunuldu. Şenol Güneş ise Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Futbol Takımı hakkında çıkan dedikoduları yalanladı ve iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Konuşulan prim iddiaları Şenol Güneş tarafından yalanlanırken bu şekilde bir çalışmanın olmadığı da söylenildi. Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu’da (TFF) kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve dikkat çeken konuşmalar yaptı.

A Milli Takımı Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için zorlu bir sürece giriş yaptı. eleme grubunda da mükemmel bir başlangıca imzalarını atan takım, Hollanda ve Norveç karşısında galibiyet aldı. Hollanda ve Norveç karşılaşmalarından sonra Letonya ile maça çıkan A Milli Takım, bu karşılaşmada ise 1 puan kazandı.

3 karşılaşmada 7 puan alarak zirvedeki yerini alan milli futbolcular için ise basında çok tartışılan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre A Milli Takım’a katılım gösteren tüm takım futbolcularına 3 karşılaşma dilimi sonrasında prim dağıtıldı. Sosyal medyada bu konu hakkında oldukça fazla sayıda paylaşımlar yapılırken Şenol Güneş ise gündem olan bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündem olan ve tartışılan konu hakkında özel açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, prim konularını kesin bir dille yalanladı ve A Milli Takım hakkında çıkan iddiaların aslının olmadığını ifade etti. Bununla birlikte Şenol Güneş, güncel olarak bu şekilde bir çalışmalarının bulunmadığından da bahsetti.