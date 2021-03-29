Şenol Güneş Haberleri Verdi! 8 Oyuncu Milli Takımdan Ayrıldı 3 Oyuncu Kadroya Katıldı

Edinilen bilgilere göre teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu ve 8 oyuncunun milli takıma veda ettiği haberini verdi. A milli futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grubunun 3. maçı sırasında Letonya konuk edilecek. Gerçekleşecek olan maç öncesinde A milli takım teknik direktörü olan Şenol Güneş ise yapılan basın toplantısında yorumlarda bulundu. İlk kadro açıklandığı zaman 28 oyuncu olunduğunu ifade eden Güneş, güncel olarak 20 kişi kalındığını söyledi. 3 yeni oyuncunun da kadroya eklendiğini belirten Şenol Güneş, bu şekilde 23 kişinin tamamlandığı haberini verdi. Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Altınordu'dan ise Enis Destanı dahil ettik, şeklinde açıklamalar A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş tarafından yapıldı.

Yarın gerçekleşecek olan Letonya maçı öncesinde karşılaşma yapılmadan bir basın toplantısı düzenlendi ve teknik direktör Şenol Güneş kamuoyuna bilgiler sundu. Bilinmeyen bir takım olduğunu ifade eden Güneş, Letonya ile yaşanacak olan karşılaşma hakkında heyecanlı olduğunu belirtti. Uykusuzluklar, seyahatler gibi konuların da düşünüldüğünü açıklayan teknik direktör, bazı zamanlarda futbolcuların idman sırasında serbest bırakıldığını ve toplantı yapılmadığını ifade etti. Futbolcuları fiziksel ve tabii ki zihinsel olarak da dinlenmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü belirten teknik direktör, Letonya takımı için bilinmeyen bir takım olduğunu ve Türkiye'nin de futbola meraklı olan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Norveç örneğini veren Güneş, Norveç'in tıpkı Hollanda gibi tanınan bir takım olduğunu ancak Letonya'nın bu şekilde bilinen bir takım olmadığını ifade etti. Bu sebeple yarın yaşanacak olan karşılaşma için farklı bir maç olacak sözlerini söyleyen Güneş, oyun disiplininden kopmayacaklarını açıkladı. Rakipleri için ise sabırla ve inatla merkezi kapatıp bu şekilde oynayabilen bir takım olduğunu söyledi.