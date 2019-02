Semih Özsoy: "Galibiyetler, başarılar devam eder diye düşünüyoruz"

Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin başkan vekili Semih Özsoy, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir galibiyet aldıklarını dile getiren Özsoy, şöyle konuştu: "İyi bir galibiyet, güzel bir gece. Taraftarlarımızla birlikte mutlu bir geceyi kapatıyoruz. Yorucu ve hakikaten tempolu bir transfer sezonu oldu. Bu kötü günlerde muhteşem seyircimizle birlikte gurur duyulacak bir tablo yaratıldı. Kötü günlerde bize destek çıktılar. Bugünlerde onlarla birlikte bu galibiyeti almak bizi hakikaten mutlu etti. Bununla birlikte bu transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları istediğimiz şartlarda transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Fenerbahçe camiası onlarla birlikte çok daha güzel, başarılı günler geçirir. Sevindirici diğer bir şey de camiamızın bu oyuncuları hemen kucaklaması, sahip çıkması. Tolgay'ın 1'inci dakikada Fenerbahçe formasını giymenin verdiği heyecan bir kenara hemen adapte olması da mutluluk verdi. Keza Moses, Malatyaspor maçında da süre almıştı. Diğer oyuncular da en kısa sürede adapte olacak. Bunun en güzel örneğini Sadık'la yaşadık. Bugün talihsiz bir durum oldu. İnşallah oradan da iyi haber çıkacak. Mutluyuz. Galibiyetler, başarılar devam eder diye düşünüyoruz."

"KÖTÜ YÖNETİMİN ÖZELLİKLE BURSASPOR VE MALATYASPOR MAÇLARINDA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

"Art niyet diyemem, ağır olur fakat kötü yönetimin özellikle Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında olduğuna inanıyoruz. Geçenlerde ben de dile getirmiştim. Sayın Başkanımız da geçen hafta maç sonu açıklamalar yaptı. Eğer takip ederseniz Yüksek Divan Kurulu toplantımızda da bu konulara değineceğini tahmin ediyorum. Hiçbir zaman konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Boşu boşuna da konuşmak istemiyoruz. Dediklerimizde de ağır konuşmadığımız veya kırıcı olmamız burada ısrarcı olmayacağımız anlamına gelmez. En ufak bir şey söylememizin orada sıkıntı olduğunun ispatıdır yoksa konuşmayız. Hakemlerin daha dikkatli olmasını tabii ki gönül ister. Çünkü en önemli şey, dev çınar Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz ama bu hataları yapanlar bunun altında kalırlar. Dolayısıyla evet, bunlardan rahatsızız."

"HER MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin her zamanki gibi hedefleri; hep galibiyet ve hep başarıdır. Bursaspor maçını da 3 puanla kapatmayı çok arzuluyorduk. İlk yarının tamamını; Antalyaspor, Erzurumspor bunların hepsini unutmuştuk. Bursa'da da galibiyete çok yakındık. İkinci yarı pek iyi oynamadık diye görünüyordu. Doğrudur. Ona rağmen galibiyete çok yakındık, o talihsiz kararlar olmasaydı. Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Her maça galibiyet için çıkacağız. Yeni bir takım gibi olduk. Hakikaten takıma ruh geldi. Birçok şeyler değişiyor. Ersun hoca ile birlikte değişmeye devam ediyor. Ali başkanın ısrarla takıma verdiği destekle, yönetim kurulumuzun arkasında durması ile inşallah istediğimiz noktalara geliriz. Fenerbahçe bitirebildiği kadar ligi üst sıralarda bitirecektir. Zaten hiç alışık olmadığımız bir durum, alışık olmadığımız yerler. Göreceksiniz, kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz."

"PARAMIZ VAR"

"Mecburiyet olmadığı sürece, borsaya bildirmek zorunda kalmadığımız sürece rakamlara girmiyoruz. Paramız var. En büyük avantajımız ısrarla ve stratejik hamleleri; bizim istediğimiz şekilde bitirmek, Fenerbahçemize oldukça karlı bir kapanış sağladı. Yarın Başkanımız da söyler. Dün UEFA'da denetleme var. Oldukça başarılı geçti. Haberler iyi ama kesin bir sonuç yok. Fenerbahçemiz her yerde iyi. Futbolda sıkıntımız vardı onu da düzelttiğimiz takdirde geçmiş yıllardan çok daha iyi, eskiden olduğu gibi amatör şubelerdea liderliğe oynayan, bununla beraber finanstaki krizi de atlatmak için elinden geleni yapan; bunun çok çabuk olmayacağını ilk günden söyledik. İnşallah her şey güzel olacak."

"SLIMANI GİTMEK İSTİYORDU"

"Slimani gitmek istiyordu. Gelen teklifler bizim menfaatimize uygun olsaydı, kabul edilebilirdi. Bununla birlikte bir kuralımız daha vardı. Oyuncu aldığımız takdirde idi. Bu süreçte Fenerbahçe'nin menfaatlerine göre hareket edildi. Dolayısıyla kesin olarak, 'Gitmedi, alınmadı, bırakıldı, biz bırakmadık' diyemeyiz. Karşılıklı istişare ile alınmış karardır. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hep olur. Kaldı ki Slimani gitseydi forvet alınacaktı, alınabilirdi. Almış olmak için, dediğimizi yaptık demek için Fenerbahçe'de hiçbir hamle yapılmaz. Fenerbahçe'nin menfaatine bu uygundu, bizde onu yaptık."

